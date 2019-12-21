زيزو: روح لاعبي بيراميدز اختلفت أمام المصري.. والسعيد مستمر معنا

يرى عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز أن روح لاعبي فريقه اختلفت أمام المصري عن المباريات السابقة.

وتعادل بيراميدز مع المصري 1-1 في الجولة التاسعة من الدوري.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "روح وأداء اللاعبين أمام المصري مرضي تماما للجهاز الفني".

وأضاف "في بعض فترات المباراة كنا نستطيع تسجيل الهدف الثاني ولكن التوفيق غاب عن اللاعبين".

وأكمل "نتيجة المباراة عادلة ولكننا كنا الأقرب للفوز".

وأكد "ألتمس العذر للاعبي بيراميدز لأنه من الصعب على الفريق الظهور بمستوى مختلف تماما بعد عدة أيام فقط من تغيير الجهاز الفني".

وأكمل "كل اللاعبين قدموا الأداء الجماعي الجيد المطلوب منهم في هذه المباراة ولا نقدر أن نطلب منهم أكثر من ذلك".

وبسؤاله عن المراكز التي يحتاج بيراميدز تدعيمها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رد قائلا: "نحتاج بعض البدلاء في مركزي صانع الألعاب والمهاجم".

وأتم تصريحاته بالحديث عن عبد الله السعيد نجم وقائد فريقه قائلا: "السعيد مستمر معنا ولن يرحل في يناير".

وتولى زيزو منصب المدير الفني لفريق بيراميدز بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب آخر، وذلك عقب رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر.























































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