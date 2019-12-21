إيهاب جلال: نتيجة مقبولة في ظل الضغوط.. ولو عاد المصابين الوضع سيختلف

يعتقد إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي أن التعادل مع بيراميدز نتيجة مقبولة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتقاسم الفريقان نقطة التعادل في ختام الجولة بالمباراة التي أقيمت على ملعب السويس (طالع التفاصيل).

المدير الفني للمصري قال عقب نهاية اللقاء: "شعرنا بالضغط في الشوط الأول والنتيجة مقبولة وسنعود لمكاننا الطبيعي بعد تقديم نتائج جيدة وأتمنى أن نحقق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

وواصل عبر قناة تايم سبورتس عن النتائج السلبية الأخيرة "هناك عدم توفيق كبير للاعبين في مباراتي المقاولون العرب وإنبي ولم أجد أي تقصير، بالإضافة إلى قليل من التوفيق في بعض القرارت التحكيمية".























































وتابع "اليوم الأداء جيد جدا على مستوى الروح في العودة بالنتيجة في مباراة اتسمت بالشد العصبي بسبب الضغوط وحاجة الفريقين للفوز".

وأضاف "حاولنا تقليل الأخطاء في المباراة لتفادي الضغوط وحاولنا إحراز هدف وكدنا أن نسجل هدفا آخر في الدقائق الأخيرة".

وأكمل مدرب الزمالك السابق "الإصابات أثرت على الفريق في الوقت الحالي، لو عادوا سيختلف الموقف تماما".

وأتم عن مواجهتي بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية: "نركز في مباراة طلائع الجيش حاليا وهدفنا الفوز أولا في الدوري ومن ثم التفكير في مواجهات البطولة الإفريقية".

ويختتم كلا الفريقان عام 2019 بمواجهة إفريقية في دور المجموعات من الكونفدرالية بعدما حققا الفوز في أول جولتين.

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