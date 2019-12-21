سلة - الأرض تلعب مع أصحابها.. فوز الأهلي والزمالك في الدور الترتيبي

حقق أصحاب الأرض كل من الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة الفوز في أولى جولات الدور الترتيبي لدوري محترفين السلة.

الاتحاد فاز على مصر للتأمين بنتيجة 79-64، وتفوق الجزيرة على سبورتنج 80-57.

كما استطاع الأهلي في الفوز على طلائع الجيش 79-61، والزمالك على سموحة 80-62.

كل الفرق المستضيفة للمباريات حققت الفوز في أول مباريات دوري السوبر ⚡🔥 pic.twitter.com/c14iqZk4Kp — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 21, 2019

ويلتقي الزمالك حامل اللقب يلتقي في الجولة المقبلة مع الأهلي.

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