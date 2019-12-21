سلة - الأرض تلعب مع أصحابها.. فوز الأهلي والزمالك في الدور الترتيبي

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 21:16

كتب : محمد سمير

الزمالك - الأهلي كرة سلة

حقق أصحاب الأرض كل من الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة الفوز في أولى جولات الدور الترتيبي لدوري محترفين السلة.

الاتحاد فاز على مصر للتأمين بنتيجة 79-64، وتفوق الجزيرة على سبورتنج 80-57.

كما استطاع الأهلي في الفوز على طلائع الجيش 79-61، والزمالك على سموحة 80-62.

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ويلتقي الزمالك حامل اللقب يلتقي في الجولة المقبلة مع الأهلي.

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