لوكاكو يقدم هدية رأس السنة.. إنتر يسحق جنوى برباعية

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 21:05

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر - جنوى - الدوري الإيطالي

أنهى إنتر عام 2019 بفوز كاسح أمام ضيفه جنوى على ملعب جوسيبي مياتزا برباعية دون مقابل في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي، وتكفّل البلجيكي روميلو لوكاكو بتقديم هدايا أعياد الميلاد لمشجعي النيراتزوري.

الدبابة البلجيكية سجل هدفين وصنع آخر، وتقدم في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي إلى المركز الثاني برصيد 12 هدفا خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو برصيد 17 هدفا.

وتتواصل سلسلة جنوى السلبية تحت قيادة تياجو موتا الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي منذ الفوز في مباراته الأولى على بريشيا بنتيجة 3-1، الفريق الجريفوني منذ حينها حقق 3 نقاط فقط.

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وأصبح سيباستيانو إسبوسيتو ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ إنتر بالدوري الإيطالي بعمر الـ 17 و172 يوما، واستفاد من غياب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب تراكم البطاقات.

في الدقيقة 31 برأسية من روميلو لوكاكو افتتح التسجيل في شباك رادو بعد عرضية من أنطونيو كاندريفا.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف الأول أضاف روبرتو جاليارديني الهدف الثاني مستفيدا من الضغط العالي على دفاع الضيوف.

رمية تماس إلى لوكاكو مهدها للاعب الوسط الإيطالي الذي لم يتوان وسدد في المرمى بكل قوة من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني حصل جاليادريني على ركلة جزاء تكفّل بها الإيطالي الصغير وسدد على يمين الحارس في الدقيقة 64 محرزا أول أهدافه مع الفريق الأول لإنتر في ظهوره السابع، بعدما تركها له لوكاكو.

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هدف أول في تاريخ اللاعب استحق الاحتفال مع والدته عقب نهاية اللقاء.

ثنائية كاندريفا ولوكاكو تواصلت مرة أخرى في الهدف الرابع، تمريرة من الإيطالي وصلت إلى البلجيكي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مقوسة في أفصى الزواية اليمنى.

فوز قاد إنتر لصدارة الترتيب بفارق الأهداف برصيد 42 نقطة عن يوفنتوس، بينما يعاني جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

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