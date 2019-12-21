سلة - أحمد مرعي مدير فني لمنتخب مصر

أعلن اتحاد كرة السلة عن تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا لمنتخب مصر.

أحمد مرعي يقود نادي الاتحاد السكندري في نفس توقيت قيادته لمنتخب السلة.

وحقق مرعي الموسم الجاري لقب دوري المرتبط مع الفريق السكندري.

وينضم إلى مرعي في الجهاز الفني كل من وسام جابر مدرب عام، ومحمد سليم مدرب، ووائل لطفي مدير إداري، وكل من سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان والطبيب أحمد يحيى.

لقد عاد أحمد مرعي 😎 من أجل تحقيق أهدافنا .. من أجل العودة لمنصات التتويج .. نعلن عن التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر 🇪🇬🇪🇬#Marei_Is_Back 🔙 pic.twitter.com/3yWTmxEyPI — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 21, 2019

ومن المنتظر أن يقود مرعي منتخب مصر لكرة السلة في تصفيات إفريقيا في مارس 2020.

ووقعت مصر في القرعة رفقة كل من المغرب وأوغندا وتنتظر فريقا من كل من غانا وليبريا والنيجر لإكمال المجموعة.

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