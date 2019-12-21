بايرن يتخطى فولفسبورج ويبتعد عن دورتموند.. لايبزج يتصدر مؤقتا

تخطى بايرن ميونيخ نظيره فولفسبورج بهدفين نظيفين في الجولة 17 من الدوري الألماني، لينفرد بالمركز الثالث.

دورتموند سقط يوم الجمعة أمام هوفنهايم بهدفين لهدف ليتوقف عند 30 نقطة بالمركز الرابع، والفريق البافاري لم يفوت الفرصة.

وانتظر بايرن حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء من أجل تحقيق انتصار صعب جاء في ظرف 4 دقائق.

الشاب الهولندي جوشوا زيركزي صاحب الـ18 عاما افتتح التسجيل مع الدقيقة 85، قبل أن يتبعه جنابري بالثاني في الدقيقة 89.

رصيد البافاري ارتفع إلى 33 نقطة، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة ارتقى لايبزج للصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على أوجسبورج 3-1. فريق شركة ريد بول حول تأخره بهدف جاء في الدقيقة الثامنة إلى ثلاثية هزت الشباك مع الشوط الثاني.

كونراد لايمر تعادل في الدقيقة 68، ثم سجل باتريك شيك هدف التقدم مع الدقيقة 80، قبل أن يطلق يوسف بولسن رصاصة الرحمة في الدقيقة 89.

لايبزج رفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة مؤقتا، منتظرا فض الشراكة مع بروسيا مونشنجلادباخ الذي يواجه هيرتا برلين في وقت لاحق مساء السبت، وفي جعبته 34.

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