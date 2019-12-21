تحت أنظار أنشيلوتي وأرتيتا.. إيفرتون وأرسنال سلبيان لعبا ونتيجة

تحت أنظار كارلو أنشيلوتي ومايكل أرتيتا مدربا الفريقين الجديدين، كان التعادل السلبي حاضرا بين إيفرتون وآرسنال على ملعب جوديسون بارك.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ23 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ19 في المركز الـ15.

التشكيل

اختار فريدي ليونبيرج مدرب أرسنال المؤقت، البدء بأوباميانج وجابريال مارتينيللي في خط الهجوم، فيما بدأ تونكان فيرجسون مدرب إيفرتون المؤقت، البدء بدومينيك كلايفيرت وريتشارليسون في الهجوم.

🏟 التشكيل الرسمي لفريقي إيفرتون وآرسنال في مواجهة اليوم في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي #السبت_الكروي pic.twitter.com/vkUoM0Zs5i — FilGoal (@FilGoal) December 21, 2019

وصف المباراة

إصابة مبكرة

بداية إيفرتون للقاء لم تكن موفقة. أليكس إيوبي تعرض لإصابة في الدقيقة العاشرة، وخرج مستبدلا أمام فريقه السابق، ليشارك سينك توسون بدلا منه.

إيفرتون يضغط

لاعبو إيفرتون ضغطوا لإحراز التقدم. في الدقيقة الـ18 سدد جيلفي سيجيردسون بقوة، لكنها مرت بجانب المرمى بقليل.

أرسنال لم يسدد على مرمى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون طيلة الشوط الأولى حتى قارب الشوط على الانتهاء. مارتينيللي اخترق على الجهة اليسرى ثم سدد في الدقيقة الـ45، لكن بجانب القائم بقليل.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مختلفة لأرسنال. بيير أوباميانج كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ47 بعد ركنية، حولها تشامبيرز برأسية إلى الجابوني الذي سدد تجاه المرمى، لكن جوردان بيكفورد حولها إلى ركنية ببراعة.

تبديلات

ليونبيرج تدخل من خارج الخطوط في الدقيقة الـ66. جوي ويلوك شارك بدلا من إيميل سميث روي.

على الفور كاد يرد إيفرتون بهدف أول في الدقيقة الـ68. اختراق من ريتشارليسون ثم عرضية، قابلها فابيان ديلف بتصويبة اصطدمت في الدفاع وتحولت إلى ركنية.

إيفرتون أجرى ثاني التبديلات في الدقيقة الـ72 بدخول مايكل كين بدلا من فابيان ديلف.

ثم كانت آخر الحلول في الدقيقة الـ78. أليكساندر لاكازيت يشارك بدلا من أوباميانج.

والرد السريع من فيرجسون. دخل مويس كين بدلا من سينك توسون في صفوف إيفرتون بالدقيقة الـ80ن ليخرج التركي غاضبا بعدما استبدله المدرب عقب إشراكه.

لم نغفل هجمات في التقرير. المباراة بالفعل كانت فقيرة. حتى تصويبة ديفيز لإيفرتون في الدقيقة الـ88 كانت ضعيفة وبعيدة عن المرمى.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ23 في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ19 في المركز الـ15.

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