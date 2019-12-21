تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي احتياطيان أمام ساوثامبتون
السبت، 21 ديسمبر 2019 - 16:02
كتب : FilGoal
للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يجلس الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
ويستضيف أستون فيلا فريق ساوثامبتون في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل "فيلانز" كالتالي:
حارس المرمى: هيتون
الدفاع: تارجت - هاوس - إنجلز - جيلبرت
وسط الملعب: هوريهان - دوجلاس لويز - ماكجين
الهجوم: جريليش - ويسلي - الغازي
This is how we line up to face Southampton! 👊
Presented by @eToro.#AVLSOU #AVFC pic.twitter.com/HzIwdqsADg— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 21, 2019
وشارك المحمدي في 12 مباراة مع الفريق بالموسم الحالي وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة، بينما شارك تريزيجيه، الذي يخوض أول موسم له في الدوري الإنجليزي، في 18 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.
وكان الثنائي أساسيا أمام ليفربول يوم الثلاثاء حين فاز فيلا بخمسة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
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