تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي احتياطيان أمام ساوثامبتون

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أحمد المحمدي - أستون فيلا - تشيلسي

للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يجلس الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

ويستضيف أستون فيلا فريق ساوثامبتون في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل "فيلانز" كالتالي:

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حارس المرمى: هيتون

الدفاع: تارجت - هاوس - إنجلز - جيلبرت

وسط الملعب: هوريهان - دوجلاس لويز - ماكجين

الهجوم: جريليش - ويسلي - الغازي

وشارك المحمدي في 12 مباراة مع الفريق بالموسم الحالي وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة، بينما شارك تريزيجيه، الذي يخوض أول موسم له في الدوري الإنجليزي، في 18 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وكان الثنائي أساسيا أمام ليفربول يوم الثلاثاء حين فاز فيلا بخمسة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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