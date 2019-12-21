زيدان: جوارديولا الأفضل في العالم

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 14:52

كتب : FilGoal

زيدان

يتشوق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لمواجهة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يدربه جوسيب جوارديولا، والذي يراه نجم فرنسا السابق أفضل مدير فني في العالم.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي:"ستكون مواجهة خاصة. لعبت ضده عدة مرات. احترمته كثيرا كلاعب وكمدرب، أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم. أظهر ذلك عبر مسيرته، وبالتأكيد أحب مواجهته".

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة تعد بالكثير بين بطل إنجلترا في آخر موسمين وبين صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة.

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واستبعد زيدان (47 عاما) أن يدرب حتى سن متقدمة مثلما كان الحال لأليكس فيرجسون ولويس أراجونيس وآخرين.

وأضاف نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق "سيتوقف الأمر على ما أشعر به. لقد قالوا الكثير عني حين رحلت عن هنا، ما أحبه هو العمل اليومي، كيف أتعامل مع من حولي وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأتم "لا أعتقد أنني سأدرب حتى أبلغ 60 أو 70 عاما. هل التدريب أفضل من لعب الكرة؟ الأمر يختلف، أحب الاثنين. أقول للاعبين استمتعوا لأنكم حين تعتزلون ستشعرون بالضيق".

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني بفارق هدفين عن المتصدر غريمه التقليدي برشلونة.

وتعادل الناديان يوم الأربعاء في مباراة الكلاسيكو ليظلا متساويين في عدد النقاط بعد انقضاء 17 جولة من الدوري.

ويستضيف ريال مدريد فريق أتلتيك بلباو يوم الأحد.

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