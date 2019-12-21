حصاد في الجول 2019 – أفضل لاعب شاب.. منافسة قوية بين 14 نجما

يتنافس 14 لاعبا على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2019 في حصاد FilGoal.com

جميع العناصر ساهمت في فوز منتخب مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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فماذا قدم كل منهم خلال العام المنصرم وكيف كانت نتائجهم في الدوري؟

أحمد رمضان بيكام استفاد من تجربته مع وادي دجلة وساهم في قيادة خط دفاع منتخب مصر الأولمبي للفوز باللقب القاري.

أحمد أبو الفتوح أشعل الجبهة اليسرى دفاعيا وهجوميا رفقة رمضان صبحي وكان من أبرز اللاعبين بالإضافة إلى ارتداءه قميص منتخب مصر الأول أمام نيجيريا وديا.

وتألق أحمد ياسر ريان في لعب دور البديل المثالي إذ سجل هدف الفوز على غانا في كأس الأمم الإفريقية وساهم في هدف التتويج باللقب الذي سجله رمضان صبحي.

مدافع إنبي أسامة جلال كان من أبرز اكتشافات بطولة كأس الأمم الإفريقية لمنتخب مصر على المستوى الدفاعي.

فيما تحمّل أكرم توفيق مهمة الخط الدفاعي الأول سواء لمنتخب مصر أو نادي الجونة محليا.

إمام عاشور رغم عدم ظهوره مع الزمالك بشكل قوي عقب انضمامه إلا أنه لعب دور البديل الرائع أيضا في تتويج منتخب مصر الأولمبي.

وعلى الرغم من غياب طاهر محمد طاهر عن البطولة بسبب الإصابة إلا أن جناح المقاولون العرب لم يترك زملائه وكان سببا في احتفالات قناع سلفادور دالي قبل المباراة النهائية والتي شهدت تتويج مصر باللقب.

عبد الرحمن مجدي بدأ البطولة على مقاعد البدلاء ثم فرض نفسه على التشكيل الأساسي لشوقي غريب ومن ثم سجل لاعب الإسماعيلي هدفين قادا مصر للمباراة النهائية أمام جنوب إفريقيا.

عمار حمدي أيضا ظهر بوجه مغاير في ظل عدم المشاركة في نفس مركزه وتألق في خط الوسط رفقة أكرم توفيق كما ارتدى قميص منتخب مصر الأول ولعب للأهلي الموسم الحالي والاتحاد السكندري الموسم الماضي معارا.

فيما كان لكريم العراقي أدوارا هامة في دفاع المنتخب الأولمبي وسجل هدف مصر الأول في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار.

وتألق محمد صبحي حارس الزمالك والمنتخب الأولمبي في فترة وجيزة بداية من مباراة جينيراسيون فوت السنغالي التي خاضها كبديل إلى أفضل حارس في البطولة الإفريقية.

محمد عبد السلام لاعب الزمالك قدّم بطولة كبيرة إفريقيا وينتظر المشاركة المستمرة مع الزمالك، بينما اكتفى محمود الجزار بالمشاركة المحلية مع الجونة ودور البديل في المنتخب الأولمبي.

وأخيرا مصطفى محمد حصد لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف وأفضل لاعب في المباراة مرتين، ويواصل التألق في حمل لواء الزمالك هجوميا وكذلك منتظر منه التواجد مع منتخب مصر الأول.

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