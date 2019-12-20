أليجري: التكتيك في إيطاليا هراء

وصف ماسيمو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس التكتيك في إيطاليا بالهراء، في إطار حديثه عن كرة القدم باعتبارها فن.

وقال أليجري: "عندما تصل إلى الكرة إلى كريستيانو رونالدو أو باولو ديبالا أو كلارينس سيدورف أو بيرلو علي أن أضع اللاعبين في مركز يتيح التمرير لهم".

وأضاف لشبكة "إي إس بي إن" "وعندما تصل الكرة إلى مثل هؤلاء اللاعبين فإنهم سيقررون ما سيفعلونه، وما هو القرار الأفضل".

وأشار "ابني عمره 8 سنوات ويشاهد فيديوهات اللاعبين العظماء على يوتيوب والأشياء الرائعة التي فعلوها سواء في الدفاع أو الهجوم لأن كرة القدم فن".

وشرح وجهة نظره "في إيطاليا: التكتيك والمخططات جميعها هراء. كرة القدم فن والفنانون هم اللاعبين العظماء، لا تحتاج لتعليمهم أي شيء، فقط تُعجب بهم. كل ما تحتاجه أن تهيئ لهم أفضل الظروف ليؤدوا جيدا".

وأتم "أحب مشاهدة اللاعبين وهم يفعلون أشياء رائعة، على دكة البدلاء أنا مشجع يشاهد عرضا يقدمه شخص ما، وذلك الشخص هم اللاعبون".

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