كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء سموحة

لم يحضر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك المؤتمر الصحفي عقب لقاء فريقه أمام سموحة.

الزمالك تعادل سلبيا أمام سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون أهدرت كل الفرص المتاحة لهز شباك الهاني سليمان، لتفقد النقطة 10 من 8 مباريات.

ورفض كارتيرون حضور المؤتمر الصحفي، وتم إخطار مراقب المباراة من قبل مسؤولي الزمالك بعدم حضور المدرب.

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد عدم حضوره المؤتمر الخاص بلقاء طلائع الجيش.





























































































































واستمرت عقدة الدور الأول لـ الزمالك أمام سموحة، فلم ينجح الفارس الأبيض في الانتصار على الفريق السكندري في أي لقاء في الدور الأول من الدوري منذ موسم 2014-15.

منذ الدور الأول في موسم 2014-15 ولعب الزمالك 4 مرات ضد سموحة في الدور الأول، ولم ينتصر في أي مرة. تعادل 3 مرات وخسر مرة.

واليوم في الدور الأول من موسم 2019-20 تستمر العقدة ويفشل الزمالك في الفوز على سموحة.

ووصل الزمالك للنقطة 14 في المركز الرابع، وهو نفس عدد نقاط سموحة ولكن فارق الأهداف لصالح الفارس الأبيض.

وفشل الزمالك في آخر مباراتين في الدوري من تحقيق الانتصار. سقط أمام طلائع الجيش بالخسارة 3-2 وتعادل أمام سموحة بلا أهداف.

بينما واصلت كتيبة حسام حسن سلسلة اللاهزيمة في الدوري منذ الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي.

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