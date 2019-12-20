مجدي عبد العاطي: لن أشارك بنفسي لأسجل الأهداف.. ولماذا تفعلون ذلك مع أسوان؟

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 18:18

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - مدرب أسوان

تحدث مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان عقب خسارة فريقه أمام الإنتاج الحربي، مشيرا إلى "في كل مباراة نخلق الفرص ولكننا لا نُسجل".

الإنتاج الحربي انتصر على أسوان بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مجدي عبد العاطي: "التوفيق لم يكن معنا لكي نهز الشباك".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت عقب المباراة "لن أشارك بنفسي لكي أسجل الأهداف. في كل مباراة نخلق العديد من الفرص ونصل كثيرا لمرمى الخصوم ولكن لا نسجل".

تابع "اهتزت شباكنا بهدف ساذج ولكن الحمد الله على كل شيء".

وانتقد مدرب أسوان اختيارات لجنة الحكام لأسماء من يُدير لقاءات الفريق في الدوري، مشيرا إلى "حكام مغمورة لا أعرفها هي من تتولى مسؤولية إدارة مبارياتنا في الدوري، مع كامل احترامي لهم جميعا".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا يحدث ذلك معنا؟ ليس معقولا ألا يأتي لنا أي حكم دولي أو أي حكم معروف سوى في لقاء الأهلي فقط".

وأتم "نحن نلعب في الدوري الممتاز أيضا ونطالب بتواجد حكام دوليين لمبارياتنا".

ويحتل أسوان المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 8 مباريات.

ويستعد أسوان لمواجهة طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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