بيلد: يشغل 3 مناصب في نفس الوقت.. رانكيك على رادار ميلان

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 18:16

كتب : FilGoal

رالف رانكيك

لال زال يسعى نادي ميلان الإيطالي عن الشكل الإداري الأمثل للخروج من نفق النتائج السلبية، إذ قالت صحفية "بيلد" الألمانية إن رالف رانكيك قد يصبح مدربا ومديرا رياضيا للنادي، ميلان بدءا من الموسم المقبل.

انضمام الألماني سيعوض كل من المدير الفني الحالي ستيفانو بيولي، وكل من باولو مالديني وزفونيمير بوبان مديري الفريق.

وبانضمامه سوف يقلل الرواتب المدفوعة وسيضع النادي تحت إمرته.

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مدرب شتوتجارت وشالكه وريد بول لايبزيج الألماني سبق له العمل في كافة الأصعدة على مستوى التدريب والإدارة والتحكم باستراتيجية الانتقالات.

ويحتل رانكيك مهمة تطوير كرة القدم في مؤسسة ريد بول لناديي لايبزيج الألماني وسالزبروج النمساوي في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير أنه قد يتولى المهمة بشكل رسمي في يونيو المقبل، وأن يبدأ عمله خلف الكواليس بدءا من يناير المقبل لوضع خطة كاملة للفريق واحتياجاته.

التقرير أتم أن الألماني البالغ 61 عاما لم يوافق حتى لكن متفتح لمناقشة عرض الروسونيري.

ميلان يحتل المركز العاشر بعد مرور 16 جولة من الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.

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