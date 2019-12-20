خاص رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: لن نتعاقد مع ديسابر

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 17:33

كتب : ياسر الشريف

ديسابر - بيراميدز

شدد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، على أن الدراويش لم يفتحوا أي خط للمفاوضات مع سيباستيان ديسابر.

وصرّح عثمان لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي لم يتفاوض مع ديسابر ولا نفكر في التعاقد معه".

وأضاف: "نثق في قدرات جهازنا الفني الحالي، وندعمه لمواصلة تعديل النتائج والعودة بالفريق إلى مستواه والمنافسة على البطولات".

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وأتم: "سعيد بروح اللاعبين أمام الأهلي، لولا غياب التوفيق والتركيز لاستطاع الإسماعيلي الخروج بنتيجة غير التي حدثت".

وكان الإسماعيلي قد انفصل عن مدربه الصربي ميودراج ييسيتش يوم 2 ديسمبر الماضي، وعوضه مؤقتا بـ أدهم السلحدار.

وخاض الإسماعيلي 5 مباريات تحت قيادة السلحدار، حقق فيها 3 انتصارات، وتعادل في مباراة، وخسر الأخيرة أمام الأهلي مساء الخميس.

في المقابل، رحل الفرنسي ديسابر مؤخرا عن تدريب بيراميدز بعد أن قاده منذ بداية الموسم، لكن خطوته المقبلة لن تكون في الإسماعيلية وفقا لرئيس الدراويش.

اختر تشكيل الإسماعيلي المثالي تحت قيادة السلحدار

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