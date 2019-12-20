محمد سالم يخطف فوزا قاتلا للمقاولون ضد الحدود.. والإنتاج ينتصر على أسوان

نجح نادي المقاولون العرب في خطف الفوز أمام مضيفه حرس الحدود في الدوري المصري يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة، بنتيجة 1-0.

المباراة أقيمت بجانب مباراة أخرى في نفس الموعد والجولة، هي أسوان ضد ضيفه الإنتاج الحربي، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0.

في البداية أهدر المقاولون العرب فرصة التقدم من ركلة جزاء بعدما تحصل عليها محمد مجلي لاعب الذئاب في الدقيقة الخامسة، إلا أن محمد سمير أهدر الركلة أمام تألق أحمد السعدني حارس الحدود.

وأنقذ عبد الوهاب إسماعيل فريقه من استقبال هدف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بعد رأسية قوية من لوكاسا ليبعدها من على خط المرمى، قبل أن يتحول الموقف لصالح ذئاب الجبل بعد ذلك.

الحكم احتسب 4 دقائق وقت بدل من الضائع، وفي الدقيقة الثانية منه، سجل محمد سالم البديل المثالي هدفا للمقاولون بعد مرتدة سريعة تقدم خلالها الحارس لتصل الكرة إلى سالم المنفرد بالشباك ليسكنها بسهولة.

وتعد تلك هي ثالث مباراة يشارك خلالها سالم كبديل ويسجل هدفا للمقاولون، إذ أنه سجل 3 أهداف سابقة كبديل في مباراتي الإنتاج الحربي والجونة، وحاليا سجل هدف الفوز ضد الحدود.

المقاولون العرب رفع رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين عنه، فيما تجمد رصيد الحدود عند المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

في المباراة الأخرى، بين أسوان وضيفه الإنتاج الحربي، لم يشهد الشوط الأول خطورة كافية لتخطف صيحات الجماهير القليلة الموجودة في اللقاء.

لكن مع بداية الشوط الثاني ومن تمريرة لأحمد شديد قناوي في الدقيقة 47 سجل محمد عادل الهدف الأول والوحيد للضيوف في المباراة.

الإنتاج الحربي تراجع بعد ذلك ليلعب المرتدات، وأبزرها كانت هجمة رائعة من محمد فييرا الذي راوغ وسدد ببراعة من يسار منطقة الجزاء لكن مسعد عوض حارس أسوان تصدى لها ببراعة مماثلة.

الإنتاج الحربي رفع رصيده من النقاط إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط في المركز الـ18.

طالع أيضا:

كيف ساهمت 75 دقيقة رائعة من ديانج في انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي

حصاد في الجول 2019 – أفضل حارس مرمى.. صراع الشناوي وجنش ومفاجأة

مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

رسميا - السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

في الجول يوضح.. هل صدرت تعديلات جديدة في نظام دوري الأبطال؟ و"إلغاء الهدف خارج الأرض"