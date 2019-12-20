انتهت ساعات الانتظار.. أرتيتا مدرب أرسنال

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 16:12

كتب : رامي جمال

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

بعد أشهر من التكهنات قبل عام وبعد ذلك أسابيع عقب إقالة أوناي إيمري انتهت ساعات الانتظار.

أرسنال يعلن رسميا تعاقده مع ميكيل أرتيتا لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي أن المدرب الإسباني سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف.

أخبار متعلقة

مؤتمر جوارديولا: أرتيتا اقترب من التوقيع مع أرسنال.. لا يمكن إيقاف حلمه مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر سولشاير: بوجبا لن يرحل في يناير.. وهولاند ليس في طريقه إلى مدينة مانشستر

وكان أرتيتا يعمل في الجهاز الفني لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي منذ تولي المدرب الإسباني تدريب السيتيزينز في 2016.

وارتدى أرتيتا قميص أرسنال كلاعب في 150 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج أرتيتا مع أرسنال ببطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا في أول تصريح له عقب توقيع العقود: "هذا شرف كبير لي، أرسنال واحد من أكبر الأندية في العالم".

وأضاف "نحتاج للمنافسة على البطولات وهذا كان واضحا لي خلال مرحلة المفاوضات مع المسؤولين في النادي".

وأكمل أرتيتا "نحن نعرف أن هناك الكثير من العمل علينا القيام به لتحقيق ما نريد، أعرف جيدا أن كل شيء لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكن التشكيل الحالي للفريق به بعض المواهب والعديد من الناشئين قادمين من الأكاديمية".

وأشار أرسنال في ختام بيانه إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون لأرتيتا.

طالع أيضا:

كيف ساهمت 75 دقيقة رائعة من ديانج في انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي

حصاد في الجول 2019 – أفضل حارس مرمى.. صراع الشناوي وجنش ومفاجأة

مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

رسميا - السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

في الجول يوضح.. هل صدرت تعديلات جديدة في نظام دوري الأبطال؟ و"إلغاء الهدف خارج الأرض"

أرسنال أرتيتا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري ونادي مصر.. والمقاصة ضد طنطا 6 دقيقة | الدوري المصري
كانو ردا على تعيين أرتيتا: 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد سالم يخطف فوز المقاولون ضد الحدود بالتخصص 19 دقيقة | الدوري المصري
أول 5 مباريات تنتظر أرتيتا.. 2 دربي في أقل من شهر ومواجهة مانشستر يونايتد 33 دقيقة | أوروبا
انتهت ساعات الانتظار.. أرتيتا مدرب أرسنال 56 دقيقة | أوروبا
مؤتمر جوارديولا: أرتيتا اقترب من التوقيع مع أرسنال.. لا يمكن إيقاف حلمه ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك