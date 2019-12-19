حمادة صدقي: مباراتا النجم الساحلي أهم للهلال السوداني من مواجهة الأهلي

شدد حمادة صدقي المدير الفني الجديد لفريق الهلال السوداني على أهمية مباراتي النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا عن مباراة الأهلي في ختام دور المجموعات.

وخسر الهلال من الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف واحد، ويستضيف الفريق السوداني نظيره المصري يوم 1 فبراير في ختام دور المجموعات.

وقال صدقي في تصريحاته عبر برنامج اللعيب: "تتبقى لنا 3 مباريات قبل مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة".

وأضاف "الأهم لنا مباراتا النجم الساحلي، سيعززان من حظوظنا بنسبة كبيرة أما لقاء الأهلي سيكون لتأكيد الحسم".

وشدد صدقي "الهلال اسم كبير في قارة إفريقيا، وجماهيره لا تقل عن الأهلي والزمالك، لذا تولي تدريبه سيكون تحديا كبيرا لي".

وتابع "المفاوضات مع إدارة الهلال بدأت قبل أسبوع، ووقعنا العقود مساء الخميس لمدة موسم، وتأخرنا في التوقيع بسبب إتمام الاتفاق على بعض التفاصيل البسيطة".

وبسؤاله عن إمكانية ضم لاعبين من الدوري المصري، رد حمادة صدقي "لم أضع يدي على نواقص فريق الهلال، ولكن بشكل عام لم أحدد لاعبا مصريا للتعاقد معه".

وأشار المدير الفني للهلال "هناك لاعبون محترفون من نيجيريا وتنزانيا، تم عرضهم وهناك إمكانية للتعاقد معهم".

وكشف حمادة صدقي في ختام تصريحاته "لن أتولى المسؤولية بشكل كامل في مباراة الهلال ضد الخرطوم الوطني بالدوري السوداني مساء الخميس، بل سوف أتابعها من المدرجات، وسأكون مع اللاعبين منذ بداية اليوم لتحفيزهم معنويا".

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