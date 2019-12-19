رونالدو: عانيت لمدة شهر وبحالة جيدة الآن.. والهدف رائع

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

رونالدو يسجل هدفه الرائع أمام سامبدوريا

أثنى البرتغالي كريستيانو رونالدو على أداء زملائه، وهدفه مساعدة يوفنتوس على الفوز بالمباريات والألقاب.

رونالدو سجل هدفه العاشر في الدوري الإيطالي برأسية رائعة في شباك سامبدوريا (طالع التفاصيل).

البرتغالي قال لشبكة سكاي الإيطالية عقب نهاية اللقاء: "أنا سعيد للغاية بالنتيجة لقد كانت مباراة صعبة للغاية ولعب سامبدوريا بشكل جيد اليوم".

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وأشاد بزملائه "ظهر الفريق بأكمله بالشكل المطلوب، لقد كان هدفا جيدا ويسرني أن أساعد الفريق بحصد ثلاث نقاط أخرى".

وعن استعادة حالته الفنية "لقد عانيت من مشاكل في ركبتي لمدة شهر، لكن ذلك قد مضى الآن وأشعر أنني بحالة جيدة بدنيا، ما أريده هو مساعدة يوفنتوس على الفوز بالمباريات والألقاب".

وأتم عن مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو "إنه نهائي فرصنا 50% في الفوز باللقب، لدى لاتسيو تشكيل ممتاز لكننا واثقون تماما من أننا قادرون على الفوز".

واختتم يوفنتوس مبارياته في الدوري الإيطالي لعام 2019، ويلتقي لاتسيو في السوبر الإيطالي يوم الأحد المقبل في المملكة العربية السعودية.

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