أبو تريكة: صلاح أخبرني بهروبه من المدرسة لمشاهدة الأهلي في مونديال الأندية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 19:59

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - محمد أبو تريكة - ليفربول

قال محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي إن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة لمشاهدة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية

وتحدث أبو تريكة لشبكة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله للقاء ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".

وأكمل "بدأ كلوب بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والآن هو في كأس العالم ويجب أن يتوج باللقب لأنه لديه كل المقومات لحصده".

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وعن مشاركة صلاح قال أبو تريكة: "صلاح أخبرني سابقا حينما تحدثنا عن تلك البطولة إنه كان يهرب من المدرسة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والآن هو هنا في البطولة وهو نجم المسابقة ويريد التتويج بالكأس".

وأضاف "صلاح متواضع وليس لديه الغرور والكبر والناس تحبه بصدق ونرى الآن الجمهور في الملعب بقمصان الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لمشاهدته".

وأردف "نعم تخوفت ألا يبدأ صلاح المباراة لأنه لا ينبغي أن يقام الفرح دون حضور العريس، الكل هنا جاء لمشاهدته".

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