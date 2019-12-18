تشكيل برشلونة – هجوم الكتلان بالقوة الضاربة.. وتبديل طارئ

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

برشلونة - مايوركا - ميسي

استدعى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قوته الضاربة في التشكيل الأساسي الذي سيلاقي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد في ملعب كامب نو في اللقاء المؤجل بينهما من عاشر جولات الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليت- جوردي ألبا

في الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجي روبرتو- فرينكي دي يونج

في الهجوم: أنطوان جريزمان- لويس سواريز- ليونيل ميسي

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة كل من نيتو وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وأنسو فاتي وإيفان راكيتيتش وكارليس بيريز وكارليس ألينيا.

وعقب إعلان التشكيل رسميا أجرى فالفيردي تبديل بإشراك راكيتيتش بدلا من بوسكيتس.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنه ربما يكون هناك مشكلة جسدية تعرض لها بوسكيتس أدت لاستبداله.

اقرأ أيضا

تابع مستجدات الكلاسيكو داخل وخارج الملعب

حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضي.. إنجاز 4 فرق جماعية بين التفوق الفردي

بعد 173 يوما من الغياب.. جنش يبدأ تدريبات الكرة

عبد الغني: لا صحة لأخبار رحيلي عن الزمالك.. وملتزم بعقدي

قائمة الأهلي - غياب فتحي والسولية أمام الإسماعيلي.. عودة متولي ومعلول

برشلونة ريال مدريد في الكلاسيكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – يونايتد وسيتي وليستر إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 دقيقة | أوروبا
زيدان: فعلنا كل شيء في الكلاسيكو إلا تسجيل الأهداف 18 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: ريال مدريد سيطر أكثر.. واجهنا صعوبات 26 دقيقة | أوروبا
كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 52 دقيقة |
راموس: تقنية الفيديو لا تساعد.. وقدمنا شخصية قوية في كامب نو 53 دقيقة | أوروبا
راكيتيتش بعد تعادل الكلاسيكو السلبي: افتقدنا اللمسة الأخيرة 59 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك