تشكيل برشلونة – هجوم الكتلان بالقوة الضاربة.. وتبديل طارئ

استدعى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قوته الضاربة في التشكيل الأساسي الذي سيلاقي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد في ملعب كامب نو في اللقاء المؤجل بينهما من عاشر جولات الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليت- جوردي ألبا

في الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجي روبرتو- فرينكي دي يونج

في الهجوم: أنطوان جريزمان- لويس سواريز- ليونيل ميسي

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة كل من نيتو وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وأنسو فاتي وإيفان راكيتيتش وكارليس بيريز وكارليس ألينيا.

وعقب إعلان التشكيل رسميا أجرى فالفيردي تبديل بإشراك راكيتيتش بدلا من بوسكيتس.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنه ربما يكون هناك مشكلة جسدية تعرض لها بوسكيتس أدت لاستبداله.

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