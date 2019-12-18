تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. ماني وفيرمينو على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 18:11

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل مشاركة محمد صلاح فيما يجلس كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة

مباشر في الكلاسيكو – لافتات من "تسونامي الديمقراطية" وتمشيط عن القنابل حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضي.. إنجاز 4 فرق جماعية بين التفوق الفردي تايمز: شارفت على الانتهاء.. مينامينو يخضع للفحص الطبي في ليفربول اليوم

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جو جوميز- جيمس ميلنر- أندرو روبرتسون

في الوسط: جوردان هندرسون- آدم لالانا- نابي كيتا- أوكسلايد تشامبرلين

في الهجوم: شيردان شاكيري- ديفوك أوريجي- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من أدريان أندي ولونيرجان وألكسندر أرنولد وناكو ويليامز وكورتيس جونز وماني وفيرمينو.

ويغيب فيرجيل فان دايك عن اللقاء بسبب المرض كما أشار الحساب الرسمي لليفربول.

اقرأ أيضا

تابع مستجدات الكلاسيكو داخل وخارج الملعب

حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضي.. إنجاز 4 فرق جماعية بين التفوق الفردي

بعد 173 يوما من الغياب.. جنش يبدأ تدريبات الكرة

عبد الغني: لا صحة لأخبار رحيلي عن الزمالك.. وملتزم بعقدي

قائمة الأهلي - غياب فتحي والسولية أمام الإسماعيلي.. عودة متولي ومعلول

ليفربول مونتيري كأس العالم للأندية

نرشح لكم

أخر الأخبار

أرسنال.. لماذا أرتيتا؟ دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل برشلونة – هجوم الكتالان بالقوة الضاربة دقيقة |
تشكيل ريال مدريد – بيل وإيسكو أساسيان ورودريجو احتياطي 10 دقيقة |
رئيس توتنام: لا نخاف من انتقال إريكسن إلى منافس إنجليزي 38 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف لماذا ارتدى إسلام عطية شارة قيادة المصري ضد إنبي 41 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال الأندية - ليفربول (0)-(0) مونتيري.. انطلاق المباراة وصلاح أساسي 55 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك