تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. ماني وفيرمينو على مقاعد البدلاء

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل مشاركة محمد صلاح فيما يجلس كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جو جوميز- جيمس ميلنر- أندرو روبرتسون

في الوسط: جوردان هندرسون- آدم لالانا- نابي كيتا- أوكسلايد تشامبرلين

في الهجوم: شيردان شاكيري- ديفوك أوريجي- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من أدريان أندي ولونيرجان وألكسندر أرنولد وناكو ويليامز وكورتيس جونز وماني وفيرمينو.

ويغيب فيرجيل فان دايك عن اللقاء بسبب المرض كما أشار الحساب الرسمي لليفربول.

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