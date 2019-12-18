يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي أن ضم مصطفى فارس لاعب شباب الدراويش لقائمة الأهلي جاء نتيجة تألقه.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي مساء غد الخميس على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

وقال المنياوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "مصطفى فارس كان أفضل اللاعبين أداءا في مباراة الفريق الودية أمام فريق الشهداء".

وأضاف "ضمه كان ضروريا حتى يعلم الكل أن الاجتهاد هو أهم معايير ضم اللاعبين للقائمة".

وتابع المنياوي "قمنا بضم مصطفى فارس كمكافأة له على ما قدمه من مجهود".

وكشف مدير الكرة بالإسماعيلي "الحماس والرغبة في إحراز الفوز هو المسيطر على مشاعر اللاعبين بعد انتهاء الاستعدادات للقاء الهام".

وعن ضم 20 لاعبا في قائمته أتم المنياوي "زيادة عدد اللاعبين في القائمة جاء لمواجهة أي تطورات تطرأ على أي لاعب خاصة وأن المباراة تقام في الاسكندرية".

ويقع الإسماعيلي في المركز السادس من مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة من ثماني جولات، وحقق الفريق الفوز في أخر مباراتين.

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