بلال: تحدي مصطفى محمد ساعده ليسجل هدفين.. ونصيحة ليكون سبب انتصار الزمالك
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 13:19
كتب : FilGoal
قال أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن التحدي الذي عقده مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك في وقت سابق شكل له دفعة كبيرة ليسجل الهدفين الذي سجلهما، مشيرا إلى أنه بحاجة للكثير من العمل لكي يكون سبب انتصار الفريق لا أن يسجل فقط.
مصطفى محمد
النادي : الزمالك
وصرح بلال عبر قناة "إم بي سي" قائلا: "أبارك لمصطفى محمد الهدفين، التحدي منحه إصرار ودفعة كبيرة لكي يسجل هدفين، وأصبح هناك تحديا خاصا مع نفسه".
وواصل "في بعض الأوقات يحتاج اللاعبين إلى دفعة معنوية تتقدم به للأمام".
وأكمل "تحدثت عن مصطفى وقلت إنه جيد وواعد ومن الممكن أن يكون له مستقبل كبير، تحدثنا عن الضغوط لم أضع ضغطا عليه، قبل حديثي عنه، في 6 مرات مع الزمالك كان يحمل هم انتصار فريقه ما أضاف له الكثير من الضغوط".
وتابع "تحدثت عن استمتاعه بكرة القدم، تحدثت عن الرهان بسخرية لكن الأمر كان عن الضغوط، منحه ذلك دفعة لكي يكون هناك تحديا مع نفسه، سجل هدفين، ولا زلت أقول إنه بحاجة للعمل أكثر من ذلك".
أتم ناصحا مصطفى محمد: "تعرف نادي الزمالك، أنت بحاجة للكثير، لكي تكون سبب انتصار الفريق فأنت بحاجة للعمل، لا أن تسجل كل مباراة فقط بل لكي تكون سبب الانتصار".
ما الذي حدث؟
أحمد بلال تحدى في وقت سابق أن يسجل مصطفى محمد هدفا ضد بيراميدز في الدوري المصري، مهاجم الزمالك لم يكن قد سجل في 5 مباريات متتالية في المسابقة قبل ذلك التحدي.
ما قاله بلال تسبب في غضب من جماهير الأبيض وبعض اللاعبين السابقين مثل وليد صلاح عبد اللطيف.
لكن مصطفى محمد سجل ضد بيراميدز ثم طلائع الجيش، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 3 في الدوري حتى الآن.
وصرح اللاعب عقب مباراة بيراميدز قائلا: "علمني أبي احترام الصغير قبل الكبير ولكل مجتهد نصيب".
وواصل "أجتهد في الملعب، وكل الانتقادات فوق رأسي، لم أتمكن من استعمال هاتفي بسبب كثرة الأشخاص الذين تواصلوا معي بسبب الانتقادات".
وأتم "شاهدت هذه الانتقادات مرة أمس، وبعد ذلك نمت لم أسمع ما قيل عني لكنني قرأت الكلمات فقط، لم تستفزني الانتقادات، آراء الجميع تحترم، يكفي حب زملائي وجماهير الزمالك والنادي، هذا لدي بالدنيا وما فيها".
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