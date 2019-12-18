فرج عامر: لن أطلب حكما أجنبيا لمباراة الزمالك.. وعرض قطري لمهاجم الفريق

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام سموحة

أغلق فرج عامر رئيس سموحة الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكم أجنبي في مباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري ضد الزمالك.

ويلعب سموحة ضد الزمالك مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال عامر عبر برنامج اللعيب: "لن أطالب بحكام أجانب أمام الزمالك، ربنا موجود وكنت أتمنى أن تكون تقنية الفيديو موجودة".

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وأضاف "مباراة الموسم الماضي تفوقنا وفوجئنا بحكم روماني مشطوب في بلاده يحتسب ضدنا ركلة جزاء كوميدية، أتمنى ألا يتكرر ذلك".

وتابع "حكم مباراتنا الماضية ضد أسوان كان مترددا منذ البداية واعترف عقب المباراة بأنه تسرع في طرد إبراهيم حسن مدير الكرة، لا أشكك في ذمته لكن أطعن في قراراته الاستفزازية".

وكشف عامر "تلقينا عرضا من نادي قطري لضم حسام حسن مهاجم الفريق، لكن لا نريد إخراجه عن تركيزه فهو هداف الدوري".

وأتم تصريحاته "لن أفكر في رحيله إلا في نهاية الموسم، لأنه ليس له بديل".

وسجل حسام حسن خمسة أهداف في بطولة الدوري المصري هذا الموسم من ثماني الجولات.

ويقع سموحة في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك رابع الترتيب.

ولم يخسر النادي السكندري سوى في مباراته الافتتاحية أمام الأهلي بهدف دون رد.

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