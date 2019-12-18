طولان: اعتذر على عدم تقديم كرة ممتعة.. أريد خروج إنبي من عنق الزجاجة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 11:05

كتب : FilGoal

حلمي طولان

أشاد حلمي طولان المدير الفني لإنبي بلاعبيه بعد الفوز على المصري بهدف دون رد مساء أمس الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وحقق إنبي ثالث انتصاراته على التوالي في مسابقة الدوري ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بعد ثماني جولات.

وقال طولان على قناة تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين بعد القيام بدورهم داخل الملعب، الجهاز الفني دوره التوجيه لكن العبء الأكبر على اللاعبين طوال 90 دقيقة".

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وأضاف طولان "هذه استراتجيتنا، أرجو ألا يغضب منا أحد لأننا لا نقدم كرة ممتعة لكني أريد الخروج بإنبي من عنق الزجاجة".

وأوضح "مثل أي مدرب أسعى لتحقيق المعادلة الصعبة بالأداء والنتيجة، لكن النتائج أهم، وأنا في ظروف تحتم تحقيق المكسب".

وتابع طولان "فريق المصري له شكل مختلف تماما تحت قيادة إيهاب جلال فهو من المدربين الكبار في مصر وله فكر وفلسفة واحترمه على المستوى الفني".

وواصل طولان "أقول لإيهاب جلال حظ أوفر في المباريات المقبلة وآسف جت فيك".

وأتم حلمي طولان تصريحاته "نحتاج لتدعيم صفوف الفريق في يناير، طموحنا الابتعاد عن مراكز الهبوط لأننا فقدنا 14 نقطة في أول خمس مباريات".

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