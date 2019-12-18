سموحة: طلبنا ضم ثنائي الأهلي ومهاجم بيراميدز.. صفقة حماصة اليد أمر مختلف

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن رغبة ناديه في ضم ثنائي الأهلي ومهاجم بيراميدز وبدأ التفاوض لدعم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بيناير.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج اللعيب: "لدينا 3 أماكن في القائمة المحلية ولم يحدد حسام حسن بصفة نهائية المراكز التي يحتاجها".

وأضاف رئيس سموحة "أرسلنا أكثر من خطاب للأهلي لضم الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن نجوم المنتخب الأولمبي".

وتابع فرج عامر "أتمنى أن توافق إدارة الأهلي على ضم الثنائي في يناير المقبل".

وعن دخول محمد حماصة لاعب اليد في صفقة تبادلية قال عامر: "نعم الأهلي يريد ضم حماصة، لكن الأمر مختلف وهذه صفقة مختلفة".

وكشف عامر "نتمنى أيضا التعاقد مع أحمد علي مهاجم بيراميدز، وانتظر عودته إلى مصر بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة".

وشدد رئيس سموحة "الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يريد أحمد علي سيكون إضافة قوية لنا".

وأخيرا بسؤاله عن رغبة عمار حمدي في الانتقال للاتحاد السكندري أتم عامر تصريحاته "بالتأكيد نحترم رغبة اللاعب ولكن علينا أيضا المحاولة".

وتدخل أندية سموحة والاتحاد السكندري وإنبي في سباق للحصول على الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن من الأهلي.

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