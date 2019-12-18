مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول بمونديال الأندية وإثارة الكلاسيكو

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 00:23

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

الإثارة لا تتوقف في منتصف الأسبوع الحالي، بل سنشاهد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني وظهور ليفربول في كأس العالم للأندية.

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الدوري المصري دون لقاءات اليوم، لكن الحياة في الكرة الأوروبية تستمر بكل قوة.

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ويظهر ليفربول لأول مرة في كأس العالم للأندية ويلتقي مونتيري المكسيكي في تمام السابعة والنصف على بي إن سبورتس 1.

كلاسيكو الكرة الإسبانية في ملعب كامب نو يُذاع على بي إن سبورتس 3 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في إيطاليا تقام مباراتين، الأولى بين يوفنتوس وسامبدوريا في الثامنة إلا خمس دقائق على بي إن سبورتس 4.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على فرايبورج في الدوري الألماني المذاعة على بي إن سبورتس 5.

وتقام مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية، مباراتان في العاشرة إلا الربع بين أوكسفورد يونايتد ومانشستر سيتي على بي إن سبورتس 2، وإيفرتون وليستر سيتي على بي إن سبورتس 13.

وفي العاشرة مساءً المواجهة الأخيرة في ربع النهائي بين مانشستر يونايتد وكولشيستر يونايتد على بي إن سبورتس 7.

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