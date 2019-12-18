رامي صبري: تجدد مفاوضات الأهلي؟ بالتأكيد أتمنى الانتقال

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

الأهلي - أتليتكو مدريد

يتمنى رامي صبري الانتقال إلى الأهلي حال تجدد رغبة الفريق الأحمر في ضمه مرة أخرى.

وقال رامي صبري في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب الفوز على المصري يوم الثلاثاء في ثامن جولات الدوري المصري: "بالتأكيد حلمي كان الانتقال إلى الأهلي".

واستدرك "لكنني الآن لاعب في صفوف نادي إنبي وأحارب من أجله مثلما كنت سأحارب لو أتممت انتقال للأهلي".

وبسؤاله لو تجددت مفاوضات الأهلي هل سيتمنى الانتقال أجاب قائلا: "بكل تأكيد".

وكان الأهلي يرغب في ضم رامي صبري في الانتقالات الشتوية العام الماضي ولكن رفض إنبي طلب النادي الأحمر.

وقال رامي صبري في ذلك الوقت لـFilGoal.com: "سأموت لعدم انتقالي للأهلي، أنا أهلاوي وطالما تمنيت طلب الأهلي ضمي ولم أصدق أنه سعى لضمي. أنا الشخص الأحزن في العالم".

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