ميسي يختار أفضل 14 لحظة في مسيرته.. أيقونات

ظفر ليونيل ميسي قائد برشلونة بكرة ذهبية سادسة في مسيرته ليصبح أكثر من توج بالجائزة عبر التاريخ.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وأجرى ميسي حوارا مع مجلة "فور فور تو" الإنجليزية اختار خلاله أفضل 14 لحظة في مسيرته الكروية الرائعة.

وكل ما يلي على لسان ميسي.

إسبانيول 0-1 برشلونة

16 أكتوبر 2004

شاركت بدلا من ديكو في ذلك اليوم ضد غريمنا التقليدي إسبانيول في 2004، كنت أشعر بالقلق في ذلك اليوم، كانت هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي وأردت قدومها طويلا، كنت لا أتحلى بالصبر.

لقد تحليت بالثقة بسبب العمل مع المدرب فرانك ريكارد وكل هؤلاء اللاعبين فالجميع ساعدني للتأقلم مع الفريق الأول بشكل سهل.

كان حلما وحققته في ذلك اليوم الذي يبدو الآن وأنه حدث منذ زمن بعيدا جدا.

برشلونة 7-1 باير ليفركوزن

دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2012

يا لها من ليلة رائعة، لست واثقا من قدرتي على ترتيب أهدافي من حيث حبي لها في ذلك اليوم فكل منهم كان أجمل من الآخر.

كنت سعيد جدا لتسجيلي خمسة أهداف وأن الفريق فاز عن إقناع، لم أدرك حينها إنني أول لاعب يسجل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا، فكرت فقط في إننا لعبنا جيدا وكنا سعداء بذلك.

بكل صدق أنا أفضل أن الفريق يفوز لأننا في النهاية نلعب لعبة جماعية ودون الفريق لا أستطيع فعل أي شيء.

نيجيريا 0-1 الأرجنتين

نهائي أولمبياد بكين 2008

تجمعني صداقة عظيمة بسيرجيو أجويرو، اعتدنا قضاء الوقت مع بعضنا البعض عندما نكون في صفوف المنتخب ونلعب فيفا سويا، لأكون صادقا الرحلة إلى بكين من أفضل ذكرياتي في مسيرتي.

الأولمبياد كانت هامة جدا ليس فقط لفرصة الفوز بميدالية لكن الخبرة ذاتها التي تكتسبها مع وجود رياضيين من مختلف الرياضات.

كانت تجربة لا تُصدق نعم فزنا 3-0 ضد البرازيل في نصف النهائي وهو كان فريق عظيم يلعب جيدا لكننا تغلبنا على هولناد ونيجيريا كذلك وهما كانا رائعان وفزنا عليهما بصعوبة.

كنا نثق في قدرتنا على التتويج بالميدالية الذهبية، كنا متوحدين خلف هدف واحد وفكرنا منذ البداية أنه في إمكاننا الفوز بالميدالية.

برشلونة 5-1 إشبيلية

الدوري الإسباني 2014

إنه شعور رائع أن أكون الهداف التاريخي للدوري الإسباني بوجود العديد من اللاعبين الرائعين الذين حققوا الكثير في المسابقة، إنه إنجاز رائع لي.

لم أحضر أي شيء للاحتفال بذلك الأمر ولم أعتقد أنه قابل للحدوث، وبعد تسجيلي للهدف الاحتفالات جاءت طبيعية للغاية مثل اللعب في المباراة.

الأرجنتين 2-1 البوسنة والهرسك

دور المجموعات من كأس العالم 2014

اضطررت للانتظار ثماني أعوام لتسجيل هدفي الثاني في كأس العالم، أردنا في تقديم بطولة عظيمة وبدأت بالفوز على البوسنة وسجلت الهدف الثاني.

كل شيء حدث سريعا، التقطت الكرة وحاولت المرور صوب منطقة الجزاء وتبادلت الكرة مع إيجوايين وسدد ولحسن الحظ سجلت هدفا.

لعبنا بشكل رائع في التصفيات وحجزنا مكاننا في البرازيل وبرهنا بأننا فريق عظيم بالتأهل إلى النهائي، لم نفز باللقب لكننا قدمنا كل شيء نستطيع تقديمه.

كأس العالم بطولة هامة جدا للأرجنتينيين وسيكون حلما لي الفوز بالبطولة مع المنتخب يوما ما.

برشلونة 3-0 بايرن ميونيخ

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015

مع وصولي لجيروم بواتنج كل ما فكرت فيه هو المرور منه للوصول بشكل أقرب لمرمى بايرن، ليس الأمر مختلفا عن أي لقاء آخر بوجود منافس أمامي.

كنت سعيدا بتسجيل هدفا في مباراة هامة وساعدنا في التأهل مرة أخرى لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن بدأت التعليقات تنهال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدركت حينها إننا لعبنا جيدا، أقرأ الكثير من التعليقات وأشاهد الفيديوهات.

حظينا بمدرب رائع هو لويس إنريكي وساعدنا في عبور مباراة معقدة للغاية، ولعبنا بأفضل شكل في تلك المباراة لكن كنا هادئين رغم ذلك.

برشلونة 2-0 ألباسيتي

الدوري الإسباني 2005

أول هدف لي مع برشلونة كنت في ذلك الوقت أستمتع فقط باللعب في كامب نو مع لاعبين رائعين، لم أفكر في تسجيل الأهداف لكنني أعرف إن أتيحت فرصة التسجيل فسأصاب بالقلق.

كل شيء حدث سريعا رونالدينيو مرر ليك الكرة وسددتها من أعلى الحارس، كانت لحظة جميلة خاصة أن زملائي جاءوا للاحتفال معي.

برشلونة 3-0 ريال مدريد

الدوري الإسباني 2007

إنه شعور جميل أن تسجل ثلاثة أهداف ضد ريال مدريد، هي مباراة ينتظرها العالم اجمع وهذه كانت أول مرة أحقق ذلك الإنجاز.

تسجيل هاتريك كان أمرا لا يُصدق وكان شيء خاص أكثر لأنه حدث في الكلاسيكو.

برشلونة 5-2 خيتافي

نصف نهائي كأس الملك 2007

عندما أستعد للدخول إلى الملعب لا أفكر في تبعات المباريات أو ماذا سيحدث أو لا يحدث، في كرة القدم كل شيء يجب أن يحدث بطبيعية.

أما عن هذا الهدف ضد خيتافي التقطت الكرة عند منتصف الملعب ووجدت مساحة كبيرة بين المدافعين، لم أفكر في التسجيل فقط أردت فتح المزيد من المساحات للوصول إلى منطقة الجزاء.

واصلت في إيجاد المساحات مع تقدمي أكثر ولم أعتقد إنني سأسجل هدفا إلا عندما قررت التسديد.

دائما اعتدت أن أقيس أهدافي بمدى أهميتها للفريق، وليس لجمالها، وهذا الهدف كان جيدا لكنني سجلت الكثير من الأهداف الأخرى التي كانت أكثر أهمية للفريق.

الأرجنتين 6-0 صربيا ومونتينيجرو

دور المجموعات من كأس العالم 2006

رغم أن هذا كان ظهوري الأول في كأس العالم لكنني خضت الكثير من المباريات الودية مع المنتخب لذا لم يكن هناك مشكلة لي ولم أشعر بالقلق بل كنت أشعر بالإصارة للدخول إلى الملعب والاستمتاع باللعب في كأس العالم.

كان يوما جميلا نظرا لأهمية تلك المناسبة وكنت بديلا في اللقاء الأول ضد كوت ديفوار ولكنني شاركت في آخر 15 دقيقة ضد صربيا ومونتينيجرو وسجلت هدفنا السادس في اللقاء.

يوفنتوس 1-3 برشلونة

نهائي دوري أبطال أوروبا 2015

رفع كأس دوري أبطال أوروبا شعور رائع، أن تصبح البطل هي لحظة دائما تعطيك السعادة والفرح.

ولكن أثناء تلك اللحظات أنت لا تقدر قيمة ما حققته حتى في ذلك اليوم في برلين، لم ندرك أهمية ما فعلناه في الفوز بالثلاثية.

ما حدث كان شيء خاص جدا لأن من الصعب الفوز أمام أفضل الفرق ودوري الأبطال مسابقة صعبة، يمكن أن تلعب جيدا ولكن في مباراة واحدة فجأة تصبح خارج البطولة.

ريال مدريد 2-6 برشلونة

الدوري الإسباني 2009

كانت هذه ليلة خاصة جدا نظرا للطريقة التي فزنا بها في ملعب سانتياجو برنابيو، لقد لعبت في ذلك اليوم في مركز جديد المهاجم الوهمي.

كانت تلك خطة بيب جوارديولا الذي حضرها خصيصا لتلك المباراة لنصبح أكثر تأثيرا.

تحدثنا كثيرا حول تلك الخطة وكل منا كان يشعر بالرضا عنها وعن كيفية عملها، هذه المباريات الكبيرة يمكن أن تنتهي بأي طريقة وشاركت في مباريات حيث استقبلنا أربعة أهداف من ريال مدريد وآخرين حيث سجلنا ستة أهداف.

كان أداء رائعا من كل الفريق، لست واثقا إن كان ذلك أفضل أداء أم لا، لكن بالتأكيد هذه مباراة سنتذكرها ونعتز بها دائما.

برشلونة 2-0 مانشستر يونايتد

نهائي دوري أبطال أوروبا 2009

كان من الصعب التخيل إنني سأسجل هدفا برأسي بوجود ريو فرديناند بجوار مني، لكنني حقا لم يكن لدي أي رقابة وجاءت الكرة إلي وقررت تسديدها.

في اللحظة التي كانت فيها الكرة في الهواء بعد عرضية شابي هيرناندي تخيلت الهدف وشكرا لله إن الأمر حدث، كان هدفا هاما للغاية للفريق للنهائي الذي كنا نخوضه وجعل الأفضلية لنا في اللقاء وهذا واحد من أهدافي المفضلة.

بعد فقدان فرصة المشاركة في نهائي دوري الأبطال في 2006 كانت هذه ليلة خاصة لي للمشاركة في المباراة بالإضافة لتسجيل هدفا فيها، أكملت تلك المباراة موسما عظيما عندما فزنا بكل شيء.

ريال مدريد 2-3 برشلونة

الدوري الإسباني 2017

كانت ليلة مثالية حيث سار فيها كل شيء بشكل صحيح وحققت كل شيء أردته.

سجلت هدفين عظيمين ضد ريال مدريد في ملعبه سانتياجو برنابيو مع قدوم الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للفوز بالمباراة وكان ذلك هدفي رقم 500 مع برشلونة.

لا أعتقد إنه كان ينبغي علي طلب شيء آخر، إن لم أسجل هدفا في تلك اللحظة كنا سنقول وداعا للقب الدوري ولكنه كان هدفا ساعدنا على القتال للفوز باللقب.

استحققنا الفوز بالمباراة وكانت لحظة عاطفية للغاية لكل مشجعي برشلونة.

عندما رأيت جوردي ألبا يسيطر على الكرة أدركت إنه ينبغي علي التحرك لأننا تدربنا على تلك اللعبة، أنا وألبا نعرف طريقة لعبنا جيدا وليست أول مرة نفعل فيها ذلك.

عندما وصل ألبا للثلث الأخير من الملعب سأنظر دائما للعودة إلى الخلف والتواجد على حدود منطقة الجزاء للحصول على الكرة والتسديد، وهذا بالتحديد ما فعلناه هنا.

لويس إنريكي أشاد بي كثيرا عقب المباراة وقال إنني أفضل لاعب في التاريخ، لكن يجب أن أقول أن وصوله هو الذي حفزنا جميعا على المنافسة مجددا لأننا كنا نشعر بالإحباط ولكن مع تدريبه لبرشلونة جعلنا نتدرب بقوة وأن نخوض المباريات بأفضل حالاتنا، لقد أعطانا الإرادة لنكون فريقا رائعا مرة أخرى.

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