لايبزيج في الصدارة.. فيرنر يستغل أخطاء دورتموند الفادحة في تعادل مثير

حافظ ريد بول لايبزيج على صدارة الدوري الألماني بعد مرور 16 جولة بعد تعادل مثير مصحوبا بأخطاء كارثية أمام بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك بنتيجة 3-3.

بروسيا دورتموند استهدف الفوز بالمباراة لاقتناص المركز الثاني وإشعال صدارة الترتيب قبل الجولة الأخيرة من الدور الأول والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

تعادل ضمّن به لايبزيج الصدارة برصيد 34 نقطة في المقابل أصبح المركز الثالث مهددا والذي يحتله دورتموند برصيد 30 نقطة.

إذ يأتي خلفه كل من شالكه برصيد 28 نقطة ويلتقي فولفسبورج، ويحل بايرن ميونيخ برصيد 27 نقطة ضيفا على فرايبورج.

الشوط الأول انتهى بتقدم دورتموند بثنائية دون رد، جوليان فايجل تقدم في الدقيقة 23 بتسديدة قوية غالطت الحارس بعدما تغيّر اتجاه الكرة.

ثم أضاف يوليان براندت الهدف الثاني في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الإنجليزي جادون سانشو.

في الشوط الثاني، حمّل الألماني تيمو فيرنر على عاتقه تعديل النتيجة ونجح خلال 6 دقائق في تسجيل هدفين متساويا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 18 هدفا.

في الدقيقة 47 خطأ فادح من توماس بوركي في تشتيت الكرة برأسه من خارج منطقة الجزاء استغلها الألماني وأسكنها في الشباك الخالية.

أخطاء دورتموند الفادحة لم تتوقف عند حارس المرمى، براندت منح بتمريرة خاطئة من منتصف الملعب إلى الدفاع فرصة انفراد لفيرنر الذي لم يتوان وأودع الكرة في الشباك بعد مراوغة بوركي في الدقيقة 53.

رد الأصفر والأسود جاء سريعا عرضية من ماركو رويس إلى سانشو في عمق منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك تقدم بها دورتموند بالهدف الثالث.

وقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء سجل باتريك شيك هدف التعادل من متابعة لكرة مرتدة من تصدي بوركي، هدف هو الثاني للتشيكي المُعار من روما الإيطالي في الدوري الألماني.

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