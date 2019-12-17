بيان رسمي - المصري يجدد الثقة في إيهاب جلال ويوقف مستحقات لاعبيه

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 23:37

كتب : أيمن عيد

مؤتمر إيهاب جلال عقب لقاء نواذيبو

أصدر النادي المصري بيانا بشأن مستقبل إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد الخسارة من إنبي.

وخسر المصري من إنبي بهدف دون رد في الجولة الثامنة للدوري، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق البورسعيدي بعد الخسارة من المقاولون العرب.

وجاء في بيان نادي المصري تجديد ثقة مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية في إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل.

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كما قرر المصري إيقاف كافة مستحقات اللاعبن لأجل غير مسمى.

ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات.

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