تريزيجيه والمحمدي يصنعان في فوز أستون فيلا الخماسي على شباب ليفربول

حقق أستون فيلا فوز سهلا على حساب ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز الفيلانز بخمسة أهداف نظيفة أمام ليفربول الذي لعب بفريقه الرديف في ظل مشاركة الفريق الأول في مونديال الأندية بقطر.

تشكيل الريدز المستدعى للقاء اليوم الثلاثاء كان الأصغر على الإطلاق في تاريخ النادي بمتوسط أعمار بلغ 19 عاما وستة أشهر.

ولم يتواجد في تشكيل ليفربول أي لاعب من الفريق الأول، فيما حضر الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي رفقة أستون فيلا.

تشكيل ليفربول للقاء اليوم ضد أستون فيلا هي الأصغر في تاريخ النادس بمتوسط أعمار بلغ 19 عاما وستة أشهر pic.twitter.com/oRTtWl421C — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2019

الثنائي شارك من البداية وحتى نهاية، وسجل المحمدي هدفا اُحتسب لمدافع ليفربول بالخطأ في مرماه، وصنع آخر.

أما تريزيجيه ففرط في فرصة هز شباك صغار ليفربول وأهدر أكثر من فرصة جاءت مع الشوط الثاني، وصنع آخر أهداف اللقاء.

أهداف اللقاء افتتحها كونور هوريان في الدقيقة 15 من ركلة حرة غير مباشرة خادعت الحارس ومرت من الجميع إلى الشباك.

وبعدها بدقيقتين فقط أضاف المحمدي الثاني من عرضية على الجانب الأيمن اصطدمت بالمدافع مورجان بويس ومرت أعلى الحارس كايمين كيرر.

والهدفان التاليان تكفل بهما الإيفواري جوناثان كودجيا في الدقيقتين 37 و45، وصنع الأول المحمدي من عرضية أرضية.

في الشوط الثاني لم يتمكن تريزيجيه من استغلال أكثر من فرصة، واكتفى بصناعة الهدف الخامس لويسلي مع الثواني الأخيرة من اللقاء.

وتأهل الفيلانز إلى المربع الذهبي للبطولة، وتتبقى 3 أطراف إذ يلتقي إيفرتون مع ليستر، وأكسفورد يونايتد مع مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد مع كولشيستر يوم الأربعاء.

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