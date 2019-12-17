خاص الدرجة الثانية - رضا عبد العال لـ في الجول: الحكم سبب خسارتنا في دربي المحلة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 23:29

كتب : رضا السنباطي

رضا عبد العال

يرى رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة أن التحكيم هو سبب خسارة فريقه أمام غزل المحلة في مباراة الفريقين.

وفاز الغزل بدربي المحلة أمام البلدية في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري الدرجة الثانية المصري.

وخلال المباراة طُرد رضا عبد العال ومساعده أشرف خميس لاعتراضاتهما على قرارات الحكم.

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وقال عبد العال لـFilGoal.com: "أخطاء الحكم المتكررة سبب خسارتنا في المباراة".

وأضاف "أشكر لاعبي فريقي وكنا الأقرب للفوز، والوجوه الجديدة في فريقنا نالت استحسان الجميع".

وتابع "كان لنا فرصة للتعادل والفوز ولكن الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء".

وكشف رضا عبد العال "ذهبت لتهدئة اللاعبين وفوجئت بأن الحكم طردني، وطلبت من حكم الراية أن يمنحني حقي لكنه لم يسمعني بسبب هتافات الجماهير".

وواصل "وبعدها امتثلت للقرار وخرجت من الملعب".

وشدد عبد العال "إذا استمر التحكيم بهذا المستوى لن تكون الأمور على ما يرام في الكرة المصرية".

وأردف "يهمني فقط تنظيم فريقي وتنفيذ اللاعبين لتعليماتي ولا يزال أمامنا باقي مباريات الدور الأول والدور الثاني بالكامل لتحقيق هدفنا".

وأكد "الأمور ستتغير في جدول ترتيب الدور الثاني وثقتنا في أنفسنا ظهرت في المباريات الماضية".

وأتم تصريحاته "دربي المحلة ليس له علاقة بترتيب الفريقين في جدول الدوري، فهو أشبه لقمة الأهلي والزمالك".

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