مؤتمر ديسابر: محبط من أخطائنا ضد الجونة لكن هذا لا يعني ضياع كل شيء

أعرب سيباستيان ديسابر المدير الفني عن إحباطه عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه على يد الجونة اليوم الثلاثاء في ثامن جولات الدوري بثلاثة أهداف لهدفين.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد بيراميدز عند 12 نقطة يحتل بهم المركز السابع بعد مرور ثماني جولات، ولم يحقق الفريق الفوز منذ ثلاث مباريات.

وقال ديسابر: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".

وأكمل "لاعبو الجونة قدموا مباراة قوية ونجحنا في العودة في النتيجة لكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا الهزيمة والجونة كان جيدا في الناحية الدفاعية".

وعن أحمد الشناوي قال المدرب الفرنسي: "لا يمكن أن أحمله المسؤولية بمفرده فكرة القدم عمل جماعي والهزيمة تعني أن الجميع أخطأ".

أما عن مستقبله مع الفريق قال: "أركز على اللقاء المقبل أمام المصري في الدوري والهزيمة لا تعني ضياع كل شيء ونستعد للتعويض في المرحلة المقبلة".

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