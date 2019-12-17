في الـ+90.. الجونة "الجديد" يواصل هوايته المفضلة في إسقاط بيراميدز بشكل مثير

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجونة

حقق فريق الجونة ثاني فوز له في الدوري المصري في الجولة الثامنة من المسابقة بالانتصار خارج ملعبه على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين في واحدة من أكثر المباريات إثارة حتى الآن.

أحمد حمدي

النادي : الجونة

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الجونة

ولعب الجونة المباراة تحت قيادة رضا شحاتة الذي تولى المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد إقالة الصربي نيبوشا بسبب تراجع النتائج.

وخاض الجونة قبل مباراة بيراميدز 7 مواجهات في الدوري فاز مرة وتعادل أخرى وخسر 5 لقاءات، قبل أن يحقق الفوز في هذه المواجهة.

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رصيد الجونة من النقاط ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 وتراجع للمركز السابع.

الهزيمة هي الثانية لبيراميدز هذا الموسم بعد الهزيمة السابقة أمام الزمالك.

تقدم الجونة في الدقيقة 31 بهدف رائع سجله أحمد حمدي بعد تمريرة رائعة من أحمد ياسر ريان.

ثم تعادل عبد الله السعيد بتسديدة رائعة في الدقيقة 45 بعد عرضية متقنة من محمد حمدي.

وعاد الجونة ليسجل الهدف الثاني برأسية أكثر من رائعة من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 67 بعد عرضية من أحمد حمدي.

وقبل نهاية المباراة وفي الوقت بدلا من الضائع سجل عبد الله السعيد هدفه الثاني في اللقاء وتعادل لفريقه.

ليصل عبد الله السعيد لهدفه رقم 97 في الدوري المصري سجلهم مع الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.

وتوقع الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل لكن الجونة وكما فعل أمام بيراميدز في أخر مواجهة بينهما في الدوري الموسم الماضي، حقق أيضا الفوز بهذا اللقاء بعدما سجل المهاجم البديل والتر بواليا هدف الفوز بضربة رأسية رائعة.

لتنتهي المباراة بفوز الجونة وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق الساحلي أمام بيراميدز.

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