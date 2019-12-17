قائمة الكلاسيكو - فاتي مع برشلونة لمواجهة ريال مدريد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 21:18

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني مساء الأربعاء بملعب كامب نو.

وانضم النجم الشاب أنسو فاتي لقائمة برشلونة للكلاسيكو.

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وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

المرمى: تير شتيجن – نيتو.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لانجليت – جوردي ألبا – صامويل أومتيتي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ألينيا – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال – كارليس بيريس.

الهجوم: لويس سواريز – ميسي – جريزمان – أنسو فاتي.

ويتقاسم برشلونة صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد برصيد 35 نقطة لكل فريق.

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