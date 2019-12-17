خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة الأهلي بـ6 نقاط

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 21:06

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

يرى أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى أن مواجهة فريقه أمام الأهلي بست نقاط، حسبما وصف.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري.

وقال السلحدار لـFilGoal.com: "نسعى من خلال مواجهة الأهلي إلى مواصلة المشوار الإيجابي سعيا لدخول منطقة قمة جدول مسابقة الدوري".

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وتابع مدرب الاسماعيلى "الاستعداد للأهلي مثله مثل الاستعداد لأي لقاء حيث لم يعد هناك فريق كبير أو صغير تبنى عليه الاستعدادات".

وأكمل "نرى الآن فرقا كبيرة تخسر وأخرى صغيرة تحصد الانتصار على فرق كبيرة".

وأوضح السلحدار "كرة القدم ليس لها أمان وهو ما نضعه فى حساباتنا لأي لقاء نخوضه خاصة وأن هدفنا من كل مباراة تحقيق الفوز والثلاث نقاط".

وأتم مدرب الإسماعيلي "استعددنا للقاء الأهلي وجهزنا اللاعبين نفسيا وننتظر توفيق الله سبحانه وتعالى ومن بعده اجتهاد اللاعبين في الملعب".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، فيما يتصدر الأهلي برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

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