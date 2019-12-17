المحمدي وتريزيجيه أساسيان أمام تشكيل تاريخي لـ ليفربول

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أحمد المحمدي - أستون فيلا - تشيلسي

يتواجد أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لأستون فيلا الذي يواجه ليفربول اليوم الثلاثاء.

ويستضيف أستون فيلا منافسه ليفربول في ملعب فيلا بارك في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان اللقاء السابق بين الفريقين في الدوري الإنجليزي انتهى بفوز ليفربول في ملعب فيلا بارك بهدفين لهدف.

في المقابل وفي ظل تواجد ليفربول في قطر لخوض كأس العالم للأندية فإن التشكيلة المستدعاة للقاء اليوم هي الأصغر في تاريخ النادي بمتوسط أعمار بلغ 19 عاما وستة أشهر.

ولا يتواجد في تشكيل ليفربول أي لاعب من الفريق الأول.

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