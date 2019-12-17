خاص في الدرجة الثانية - المدرب الثالث وللمرة الثالثة.. الدوماني مديرا فنيا لـ الزرقا
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 20:51
كتب : رضا السنباطي
أعلن سمير موسى رئيس نادي الزرقا تعيين عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق لقيادة الفريق للمرة الثالثة بعد قيادته في 2012 و2015.
الدوماني المدير الفني الثالث للفريق الذي يلعب في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية، بعد سمير موسى رئيس النادي الذي دربه مع بداية المسابقة، ثم عطية صابر الذي استقال قبل أيام بعد الهزيمة من الترسانة.
وقال موسى لـFilGoal.com: "الدوماني مدرب جيد سبق له الصعود مع دمياط وبيلا من الدرجة الثالثة للثانية، ونأمل في تحسين النتائج في موسم صعب فليس من المعقول هبوط خمسة أندية من12 ناد".
وأضاف "فضلنا التعاقد مع مدرب على علم بظروف الفريق والأندية المنافسة".
وعن ملعب الفريق أوضح "ملعب الزرقا سيكون جاهزا مع بداية الدور الثاني. نعاني من اللعب خارج ملعبنا".
وسبق للدوماني قيادة أندية بني عبيد ودكرنس ودمياط ونبروه وبيلا.
الزرقا بدأ الموسم في فترة الإعداد بقيادة المدير فني إكرامي عبد العزيز ثم أيمن حسين ثم قاد سمير موسى أول ثلاث مباريات في المسابقة.
الزرقا خسر 6 مباريات وتعادل مرتين في 8 جولات من دوري القسم الثاني المصري (مجموعة القاهرة)، ليتذيل جدول الترتيب بنقطتين.
ولم يسجل الزرقا سوى 4 أهداف هذا الموسم، واستقبلت شباكه 13 هدفا.
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