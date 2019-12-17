أعلن سمير موسى رئيس نادي الزرقا تعيين عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق لقيادة الفريق للمرة الثالثة بعد قيادته في 2012 و2015.

الدوماني المدير الفني الثالث للفريق الذي يلعب في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية، بعد سمير موسى رئيس النادي الذي دربه مع بداية المسابقة، ثم عطية صابر الذي استقال قبل أيام بعد الهزيمة من الترسانة.

وقال موسى لـFilGoal.com: "الدوماني مدرب جيد سبق له الصعود مع دمياط وبيلا من الدرجة الثالثة للثانية، ونأمل في تحسين النتائج في موسم صعب فليس من المعقول هبوط خمسة أندية من12 ناد".

وأضاف "فضلنا التعاقد مع مدرب على علم بظروف الفريق والأندية المنافسة".