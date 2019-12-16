خاص عطية صابر لـ في الجول: استقلت من تدريب الزرقا.. الإمكانيات ضعيفة
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 21:59
كتب : رضا السنباطي
أعلن عطية صابر استقالته من تدريب نادي الزرقا عقب الهزيمة أمام الترسانة اليوم الإثنين.
الزرقا خسر 6 مباريات وتعادل مرتين في 8 جولات من دوري القسم الثاني المصري (مجموعة القاهرة)، ليتذيل جدول الترتيب بنقطتين.
وصرّح صابر لـ FilGoal.com: "استقلت من تدريب الزرقا، هذا قرار نهائي، أريد إعطاء الفرصة لجهاز فني آخر، فنحن لسنا موفقين".
وأوضح عطية صابر سبب استقالته: "فارق الإمكانيات كبير مع أندية الدوري الأخرى، كما أن 3 من لاعبينا تعرضوا لقطع في الأربطة ولدي نقص عددي كبير في فريقي".
واستفاض: "تكوين الفريق تم بشكل خاطئ من البداية، لا يوجد سوى لاعبين اثنين في مركز الوسط المدافع، حاولنا تطوير الفريق لكن لم يحالفنا التوفيق".
وأضاف: "كما أننا نلعب على ملعب غير ملعبنا، وهذا سبب رئيسي في النتائج السلبية".
وأتم: "درّبت الفريق منذ الجولة الرابعة وكنت مجبرا على التعامل مع العناصر الموجودة بالفعل".
ولم يسجل الزرقا سوى 4 أهداف هذا الموسم، واستقبلت شباكه 13 هدفا.
اقرأ أيضا:
وادي دجلة عقدة المقاولون العرب
طارق يحيى يُسقط كارتيرون.. طلائع الجيش ينتصر على الزمالك في إثارة نارية