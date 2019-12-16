خاص عطية صابر لـ في الجول: استقلت من تدريب الزرقا.. الإمكانيات ضعيفة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 21:59

كتب : رضا السنباطي

عطية صابر وسمير موسى رئيس الزرقا من اجتماعهما مع لاعبي الفريق

أعلن عطية صابر استقالته من تدريب نادي الزرقا عقب الهزيمة أمام الترسانة اليوم الإثنين.

الزرقا خسر 6 مباريات وتعادل مرتين في 8 جولات من دوري القسم الثاني المصري (مجموعة القاهرة)، ليتذيل جدول الترتيب بنقطتين.

وصرّح صابر لـ FilGoal.com: "استقلت من تدريب الزرقا، هذا قرار نهائي، أريد إعطاء الفرصة لجهاز فني آخر، فنحن لسنا موفقين".

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وأوضح عطية صابر سبب استقالته: "فارق الإمكانيات كبير مع أندية الدوري الأخرى، كما أن 3 من لاعبينا تعرضوا لقطع في الأربطة ولدي نقص عددي كبير في فريقي".

واستفاض: "تكوين الفريق تم بشكل خاطئ من البداية، لا يوجد سوى لاعبين اثنين في مركز الوسط المدافع، حاولنا تطوير الفريق لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "كما أننا نلعب على ملعب غير ملعبنا، وهذا سبب رئيسي في النتائج السلبية".

وأتم: "درّبت الفريق منذ الجولة الرابعة وكنت مجبرا على التعامل مع العناصر الموجودة بالفعل".

ولم يسجل الزرقا سوى 4 أهداف هذا الموسم، واستقبلت شباكه 13 هدفا.

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