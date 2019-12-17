رسميا – رامون دياز مدربا لوصيف الدوري الباراجوياني

أعلن نادي ليبرتاد الباراجوياني تعيين الأرجنتيني رامون دياز –مدرب بيراميدز السابق- مديرا فنيا للفريق.

الأرجنتيني وفقا لبعض التقارير السابقة كان قريبا من العودة للتدريب في الأرجنتين عبر نادي كولون سانتا فيه (طالع التفاصيل).

ليبرتاد وصيف مرحلة كلاوسورا 2019 وبطل الكأس سيتولى المهمة خلفا لمواطنه خوزيه تشاموت.

ولا يعد دياز غريبا على بارجواي إذ تولي مهمة تدريب منتخب باراجواي في الفترة بين 2014 و2016.

ومن المنتظر أن يقود دياز فريق ليبرتاد الذي يضم في صفوفه أوسكار كاردوزو المهاجم الدولي المخضرم –لاعب بنفيكا السابق- في كوبا ليبرتادوريس 2020.

ويمتلك ليبرتاد 20 لقبا للدوري الباراجوياني ولقب كأس باراجواي 2019.

وكان دياز قريبا من تولي تدريب الزمالك مطلع الموسم الجاري، قبل أن يتفوق عليه الصربي "ميتشو".

ولم يقد رامون دياز أي فريق فنيا منذ الرحيل عن تدريب بيراميدز عقب نهاية الدوري الموسم الماضي.

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