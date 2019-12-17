صدقي بعد تولي تدريب الهلال: أطمح إلى الفوز ببطولات محلية وقارية

أبدى حمادة صدقي المدير الفني الجديد للهلال السوداني، سعادته بتولي تدريب الفريق، وعبر عن طموحه الكبير في الموسم الحالي.

وصرّح صدقي لقناة النادي الرسمي: "سعيد بتدريب الهلال والتواجد هنا في بلدي الثاني السودان، لدينا طموح أن نقدّم نتائج جيدة مع الفريق، ونطمح للفوز بالبطولات المحلية والإفريقية خلال الموسم الحالي".

وأضاف: "شاهدت بعض المباريات للهلال في الأيام الماضية، واقتربت من إكمال صورة واضحة عن الفريق".

وأتم: "سأجتمع مع إدارة الفريق صباح الثلاثاء لإكمال بعض تفاصيل التعاقد، ثم سأكون متواجدا في تدريبات الفريق للاجتماع بـ هيثم مصطفى المدير الفني المؤقت".

وكان صدقي قد وصل السودان أمس الإثنين رفقة مساعده المصري أحمد عبد الفتاح، ويُنتظر أن ينضم لجهازه الفني هيثم مصطفى كمدرب عام.

ويعقد الهلال مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء يُقدم فيه حمادة صدقي ويكشف عن تفاصيل التعاقد.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وكان الهلال قد أقال مدربه صلاح آدم عقب الهزيمة 1-2 أمام الأهلي في الجولة الثانية من المسابقة.

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