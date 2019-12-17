سعفان الصغير: اللعب ضد الأهلي خارج الإسماعيلية "دمه ثقيل"

يتطلع سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي لإقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في محافظة الإسماعيلية.

وصرح سعفان عبر قناة (أون سبورت) "أتمنى أن يعود الأهلي للعب في الإسماعيلية، لأنه كلما زادت فترة الغياب، يزيد الاحتقان والمشاكل، ويغضب جماهير الفريقين".

وأضاف "الأهلي سيجد استقبالا جيدا، وودا من جماهير أو مسؤولي الإسماعيلي، الأمر أصبح (دمه ثقيل)".

وأشار الصغير إلى أن "الزمالك جاء إلى الإسماعيلية، ولابد أن يأتي الأهلي مثل، ونذهب أيضا لمواجهته في القاهرة".

وأكد مدرب حراس مرمى الإسماعيلي في ختام تصريحاته "هذا قرار مجلس الإدارة، جاهزون لخوض المباراة في أي ملعب، والجهاز الفني يفصل اللاعبين عن كل هذه الأجواء".

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم الخميس المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية.

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