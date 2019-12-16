الزمالك يستعد لـ سموحة دون راحة ويتدرب الثلاثاء

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون الاستعداد للقاء سموحة دون الحصول على راحة بعد مواجهة طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك مع سموحة الجمعة المقبلة في تاسع جولات الدوري المصري.

ورفض الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة عقب الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الإثنين في ملعب الجيش بالسويس في ثامن جولات الدوري.

وجعلت تلك الهزيمة رصيد الزمالك يتجمد عند 13 نقطة ليحتل بهم المركز الرابع.

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