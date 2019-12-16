مهاجم الجيش: لعبت أول مباراة لي في الدوري أمام الزمالك وسجلت هدفا

أعرب محمد شحاتة مهاجم طلائع الجيش عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز فريقه.

وفاز الجيش على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وقال شحاتة عقب المباراة لقناة أون سبورت: "هذه هي أول مباراة أخوضها في الدوري المصري".

وأضاف "وفي أول مباراة لي في الدوري سجلت هدفا في الزمالك وهذا أمر رائع للغاية".

وتابع "لم أتوقع أن أسجل في شباك الزمالك فهذا أمر كبير".

وأتم تصريحاته "ولكن ثقة الجهاز الفني في قدراتي بقيادة طارق يحيى وتأكيده لي أنه سيعتمد علي في المباريات جعلني أقدم مستوى جيد".

وحقق طلائع الجيش أول فوز له في الدوري هذا الموسم أمام الزمالك في أولى مباريات المدير الفني طارق يحيى.

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