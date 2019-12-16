عاصم صلاح: عوضت ركلة الجزاء المهدرة أمام الزمالك بصناعة الهدف الثالث

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

عاصم صلاح - طلائع الجيش

اعترف عاصم صلاح لاعب طلائع الجيش بتسرعه في تنفيذ ركلة الجزاء أمام الزمالك والتي تصدى لها الحارس محمد عواد.

وفاز الجيش على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وقال عاصم صلاح عقب المباراة: "معنويات الفريق كانت ضعيفة ولكن بعد هذا الفوز ستبدأ مسيرتنا الجيدة في الدوري".

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وأضاف "تسرعت في تنفيذ ركلة الجزاء وكان يجب أن أسدد بطريقة أفضل من ذلك".

وتابع "ولكني بعد ذلك عوضت الركلة المهدرة بصناعة الهدف الثالث الذي قادنا للفوز".

وأتم تصريحاته "الفوز على الزمالك غالي جدا بالنسبة لنا وسيجعلنا نسير بشكل أفضل في المباريات المقبلة ويمنح اللاعبين ثقة كبيرة".

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