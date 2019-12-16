سكاي: سيتي سيطلب إيضاحا من أرتيتا بعد صورة مغادرة مسؤولي أرسنال لمنزله فجرا

سيطلب مسؤولو مانشستر سيتي إيضاحا من ميكيل أرتيتا، مساعد مدرب الفريق بيب جوارديولا، بشأن الصور التي انتشرت لمغادرة مسؤولي أرسنال منزله في فجر يوم الإثنين.

أرتيتا الذي قضى الليلة في لندن بعد الفوز على أرسنال نفسه 3-0، مرشح لخلافة أوناي إيمري في أرسنال، وشوهد المدير التنفيذي للنادي اللندني فيناي فينكاتيشام ومحامي النادي حسين فهمي بعد منتصف الليلة، يغادران مقر إقامته في العاصمة بعد اجتماع قيل إنه استمر ساعتين ونصف.

وقال تقرير سكاي، إن سيتي كان سيطلب إيضاحا من أرتيتا حول موقفه من تولي مسؤولية أرسنال، حتى قبل انتشار الصور، ولكن ذلك الأمر عجل بالعملية.

وبحسب سكاي، يناسب أرتيتا رغبات إدارة أرسنال التي تريد مدربا يعرف النادي وجاهز لتولي المسؤولية في أسرع وقت.

أرتيتا قائد سابق للمدفعجية، بل وكان مرشحا لتدريب الفريق قبل إيمري.

ومن المعلوم أن أرسنال يدرس أكثر من 10 سير ذاتية، بينهم بالطبع أرتيتا وقائد الفريق الأسبق، باتريك فييرا.

ويتولى أسطورة أخرى للنادي، فريدي ليونبرج، تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة إيمري قبل 17 يوما.

إلا أن ليونبرج لم يحقق سوى فوزا وحيدا جاء على حساب وست هام.

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