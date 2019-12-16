انضم أحمد عيد لاعب فريق مواليد 2001 في الزمالك لقائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش، ليحل أزمة في الأبيض بعد رحيل حمدي النقاز وإصابة حازم إمام.

FilGoal.com يروي لكم، على لسان مدربيه، حكاية عيد ناشئ الأهلي السابق، الذي وصف بأنه "أفضل ممن يفوقونه سنا".

من أرض اللواء إلى الأهلي إلى الزمالك

ولد عيد في أول يوم من عام 2001 بمركز طامية بالفيوم، ولكنه بدأ لعب الكرة بشكل شبه احترافي في مركز شباب أرض اللواء الذي تصادف أن يلعب ودية مع ناشئي الأهلي عام 2011.

في تلك المباراة، شاهده عبد النبي عاشور وعصام صلاح المدربين بالأهلي ليتم اختياره للانضمام للأحمر. ومن هنا لعب عيد للأهلي حتى 2014 ولكنه لم ينضم لقائمة مواليد 2001 في ذلك العام، وبالتالي رحل.

وهنا ظهر مرة أخرى مدربه في أرض اللواء جمال الريس، الذي اصطحبه لاختبارات الزمالك تحت قيادة لجنة ضمت رفاعي محمد وأحمد عبد المقصود وأمير عبد العزيز المدرب الحالي للفريق الأول، وهنا نال عيد إعجاب المدربين الذين لم يعلموا أنه كان لاعبا للأهلي.

2015 والانفجار مع الناشئين

في عام 2015، شارك عيد في بعض مباريات منطقة الجيزة قبل اللعب في بطولة كأس زايد للناشئين في الإمارات، والتي حصدها الفريق أمام الهلال السعودي وحينها سجل عيد هدفين رغم لعبه في مركز الظهير الأيمن.

النتيجة الطبيعية كانت تصعيده مع إيهاب جلال، ثم خالد جلال، ثم كريستيان جروس، لكنه وقف عند مرحلة المشاركة في التدريبات والحصول على الإشادات دون دخول قوائم المباريات، ولكن على الناحية الأخرى، انضم لمنتخب 1999 في حين كان من العناصر الأساسية لمنتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين.

مدربوه بالزمالك يتحدثون.

رفاعي محمد ، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق ٢٠٠٠ يتحدث لـ FilGoal.com قائلا "في ٢٠١٥ كنت أتولى فريق ٢٠٠١، تقدم أحمد للاختبارات، وشارك مع المجموعة التي تختبر. لفت نظري بعدما رأيت فيه شخصية قوية وقوة بدنية وجسمانية وسرعة. فنيا أيضا وجدته حافظا لواجبات مركزه، وكيف يقف ويتمركز ويغطي المساحات بدقة".

"بعد انتهائه من التقسيمه قلت له أعطني أحضر أوراقك وتعالى. وهنا كانت المفاجأة".

"غاب شهرا أو شهر ونصف، وظللت أبحث عنه لكني لم أصل له. ثم فجأة وجدته يدخل النادي ويخبرنا أنه كان لديه بعض الظروف بسبب مرض والدته".

"جاء وقال لنا أنه يحب الزمالك ويتمنى لو يلعب فيه، لكن غيابه كان بسبب الظروف، وفور تأكدي من صحة كلامه وافقت على الفور، وقررت ضمه للزمالك، لكنني رحلت عن الفريق لظروف شخصية بعدها بفترة قصيرة".

"وقتها لم أكن أعلم بأنه سبق له اللعب للأهلي. علمت بعد انضمامه بشهرين من أحد الإداريين، وصراحة تعجبت كيف تركوه".

"أرى في أحمد عيد مستقبل نادي الزمالك ومنتخب مصر في الجبهة اليمنى، فهو يملك كل المقومات والدليل وجوده في المنتخبات ٩٩ و٢٠٠١، ولعب بجميع فرق القطاع أكبر منه سنا".

ميزة إضافية

"لديه ميزة جيدة بأنه يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن، وكقلب دفاع أيضا، وأعتقد أننا سنحصل على ظهير أيمن رائع إذا حصل على فرصة".

"أنصحه بالاهتمام بنفسه، والعمل علي نفسه والتركيز والالتزام داخل وخارج الملعب".

أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001 تحدث أيضا عن موهبة النادي الصاعدة، فقال "أنا أول مدرب دربت أحمد عيد في نادي الزمالك. إذ كانت بدايته في بطولة زايد بالإمارات، وحققنا البطولة. عيد سجل هدفين أمام الهلال حينها".

"تدرب معي لمدة عام بعدها، قبل أن ينتقل للفريق الأول، ومن ثم رحلت أنا للتدريب في السعودية".

"أحمد يتمتع بامكانيات فنيه رائعة. هو الأفضل في مركزة بين لاعبي جيله ولن أكذب إذا قلت والأعمار الأكبر منه أيضا".

"يتميز بإمكانيات ومقومات فنية كبيرة، ولديه المهارة والدقه. أعتبره من أهم العناصر الأساسية في فريق ٢٠٠١، والجميع ممن يشاهده أثنى على إمكانياته".

"حظى بمتابعة الجهاز الفني خلال الفترة السابقة، وأثنوا عليه. كذلك الأجهزة السابقة أعلم أنهم كانوا يتابعوه".

"الآن وبعد عودتي للزمالك أصبح أحمد عنصرا أساسيا بالنسبة لي في فريق الشباب، وكان كذلك في الأجهزة السابقة قبلي أيضا".

"أتوقع لأحمد مستقبل رائع، وسيكون أحد العناصر الأساسية للزمالك في المستقبل، ولو أتحيت له الفرصه لن يتركها. أحمد يستطيع قيادة الجبهة اليمنى مع حازم إمام، لما يتمتع به من شخصية قويه وثبات تؤهله لذلك".

أمير عبد العزيز المدير الفني السابق لفريق ٢٠٠١ والمدرب الحالي بالفريق الأول تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com عن اللاعب أيضا، فقال "عيد صاحب شخصية قوية، ويتمتع بإمكانيات فنية قوية. ظهير أيمن يجمع جميع مقومات ومواصفات هذا المركز، ويتمتع بمهارة ممتازة، بجانب كونه هداف لأنه صاحب قدم يمنى قوية على المرمى، ولديه الروح والإصرار، وعاشق للقميص الأبيض".

"أتوقع له مستقبل باهر في الوقت القريب المقبل، وأعتقد أنه قادر على قيادة الجبهة اليمنى لمنتخب مصر مستقبلا".

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