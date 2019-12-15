بالفيديو – روما يقلب تأخره أمام سبال ويقتنص فوزا هاما

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

بيروتي - روما

قلب روما تأخره أمام ضيفه سبال، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد الأوليمبيكو، بالجولة 16 للدوري الإيطالي.

سبال تقدم في نهاية الشوط الأول عن طريق أندريا بيتانيا من ركلة جزاء.

قبل أن يتعادل لورينزو بيليجريني لـ روما في بداية الشوط الثاني، فيما أضاف دييجو بيروتي هدف الذئاب الثاني من ركلة جزاء، واختتم هنريك مخيتاريان الثلاثية في الدقائق الأخيرة.

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ليرفع روما رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز 20 –الأخير-.

سبال كان قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 بواسطة مهاجمه بيتانيا، لكن الإسباني باو لوبيز حارس مرمى روما تألق وأبعد الكرة.

في نهاية الشوط الأول ارتكب أليكساندر كولاروف هفوة أدت إلى ركلة جزاء، ترجمها بيتانيا بنجاح في الدقيقة 44.

لكن روما ظل راسخا في الشوط الثاني، وتعادل بتسديدة بيليجريني من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53 بعد اصطادمها بالدفاع.

فيما تكفل بيروتي بوضع روما في المقدمة بالدقيقة 66 بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليه إيدن دجيكو.

قبل أن يختتم مخيتاريان الأهداف بعد تمريرة أليساندرو فلورينزي العرضية.

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